Кладбище вагнеровцев в России выросло почти в семь раз: фото со спутника

Кладбище российских наемников группы "Вагнера" в станице Бакинская Краснодарского края стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies и видеозаписи, опубликованные The New York Times.

Правительство США утверждает, что потери Вагнера на войне России против Украины исчисляются тысячами. 90 процентов из них — заключенные, завербованные на войну в обмен на освобождение из тюрьмы, если они выживут.

На спутниковом снимке, сделанном 24 января, видны около 170 участков для захоронения в районе кладбища, где, как известно, похоронены боевики. Это количество выросло почти в семь раз по сравнению с тем, что было видно на спутниковых снимках всего два месяца назад.

Фото: Maxar Technologies

Напомним, по подсчетам США, на территории Украины воюет около 50 тысяч вагнеровцев, из них 90% – зеки, мобилизованные в российских колониях. В Белом доме сообщили, что на этой неделе группу "Вагнера" признают террористической организацией. Это повлечет за собой и дополнительные санкции.

ПВК Вагнера – российская военная структура, в состав которой входят наемники. Была создана в 2013 году. Участвовала в боевых действиях в Донбассе (на стороне России) и Сирии (на стороне режима Асада, союзника России).

Признание ЧВК "Вагнер" террористами

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