"Классическая российская интрига": Подоляк высказался о большом наступлении оккупантов

Россия распространяет информацию о "большом наступлении" в Украине, чтобы запугать официальный Киев и западных союзников и заставить пойти на уступки агрессору.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН.

Как отметил Подоляк, "большое наступление" оккупантов продолжается уже почти год — с начала полномасштабного вторжения.

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"Полтора месяца назад появилась новая гибридная компонента — они начали говорить о большом наступлении, чтобы напугать нас. Они до сих пор считают, что украинцев можно чем-то напугать. Они хотели испугать таким же образом Европейский Союз, чтобы европейцы начали делать так, как до начала полномасштабного вторжения - "умиротворение агрессора за счет Украины". Тогда бы Европа начала давить на нас — давайте что-нибудь отдадим, и за счет полной отдачи территорий вы можете получить какой-то мир", — объяснил советник руководителя ОПУ.

По его словам, это "классическая российская интрига, которая всем очевидна".

"Поэтому они распространяют гибридную компоненту о наступлении с севера, с юга, тысячах мобилизованных, которые все на своем пути будут сметать... Наступление и не заканчивалось. Немного была снижена интенсивность к новому году, после этого они на Донецком и Луганском направлении пытались очень и очень активно двигаться вперед. Это им не удается", — подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОПУ отметил, что россияне "накопили на оккупированной территории ряд своих мобилизованных, но если сравнить их с теми, которые год назад заходили на нашу территорию — это две большие разницы".

"Они продвигаться не будут — для этого у нас есть Вооруженные силы Украины, но будут говорить о большом наступлении, которого надо, чтобы все боялись", — добавил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также рассказал, что ВСУ нужно ликвидировать по 5 тысяч оккупантов ежедневно, чтобы война закончилась быстрее. Для этого Украине нужны дальнобойные ракеты, современные танки и самолеты.

Западные СМИ 6 февраля сообщили, что полномасштабные наступательные действия армии России в Украине могут начаться в течение 10 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский особо отмечает то, что российские оккупанты пытаются окружить город Бахмут.

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