Классическое отступление: эксперт назвал город, после освобождения которого в РФ "посыпется" фронт на Луганщине

После того, как ВСУ освободят город Сватово в Луганской области, у россиян посыпается фронт.

Российские оккупанты, покидающие украинские населенные пункты, говорят о перегруппировке, хотя это — классическое отступление. После освобождение Сватового в России посыпается фронт на Луганском направлении.

Об этом сказал военный эксперт Михаил Самусь.

"Происходящее на фронте это классическое отступление, когда говорят о перегруппировке для ухода на подготовленные или выгодные рубежи. Когда мы говорили об отступлении россиян из Изюма, они заявляли, что отходят в Лиман и там закрепляются. Сейчас, когда они отошли из Лимана и в районе Сватового делают укрупнение, формируют новые оборонительные позиции. Когда они отступят из Сватового, они скажут, что дальше закрепляются", — пояснил военный.

Михаил Самусь подчеркнул, что оккупанты имели время закрепиться на выгодных рубежах, однако не сделали этого.

"Сватово — это как раз критический объект после которого начинается пустырь, где нет больших населенных пунктов и после этого украинская армия может начать еще более мощное наступление. После Сватового россиянам будет сложнее укрепиться. Хотя после того, как ВСУ проводили стабилизационные мероприятия в Изюме российская армия имела время, чтобы укрепиться на выгодных рубежах, но этого не произошло. Похожая ситуация в Херсонской области", — объяснил военный эксперт.

Напомним, Арестович назвал следующий город, где ВСУ могут одержать победу.

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