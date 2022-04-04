Кличко объяснил, почему киевлянам и жителям пригородов пока не стоит возвращаться домой

Виталий Кличко сообщил, что людям не следует ехать домой еще примерно неделю.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы и ее пригородов, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за нападения оккупантов РФ.

В Сети мэр призвал их пока не возвращаться домой, по крайней мере, еще неделю.

"Во-первых, в нескольких районах Киевской области сейчас действует круглосуточный комендантский час. Также в городах возле столицы, где продолжались бои, обнаруживают большое количество взрывоопасных предметов, которые могут представлять большую угрозу", — написал Кличко.

Кроме того, политик отметил, что есть вероятность ракетных обстрелов.

"Да, наши силы ПВО работают отлично. Но все может произойти. Поэтому прошу людей немного подождать и не возвращаться", — добавил он.

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