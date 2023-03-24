Кличко побывал на передовых позициях защитников Бахмута и Угледара: поддержал бойцов и привез помощь

Виталий Кличко совершил поездку на передовые позиции украинских бойцов в Бахмуте и Угледаре, чтобы поддержать защитников и передать необходимые им вещи.

Об этом мэр Киева сообщил в своем телеграмм-канале и опубликовал видео.

«Поехал на восток Украины, чтобы поддержать и ободрить наших защитников и передать некоторые необходимые вещи, о которых они просили. Бойцам 93 обороняющий Бахмут ОМБР «Холодный Яр» передал кровоостанавливающие турникеты, систему связи Starlink. А также от столичных волонтеров – автомобиль пикап. Вручил бойцам бригады и награды мэра столицы – медали «Честь. Слава. Государство». Также посетил и поддержал сегодня бойцов ОМБР, удерживающих передовые позиции у Угледара. По их просьбе привез 12 дронов Mavic 3T, оборудованных тепловизорами, и батареи к ним», — сообщил Виталий Кличко.

Также он побеседовал с жителями прифронтовых населенных пунктов.

«Пообщался и с местными жителями, живущими рядом с линией фронта. Они ждут освобождения всего Донбасса, Победы Украины и верят в наши вооруженные силы. Верим и мы! Поддерживаем и помогаем! Вместе победим!» – подчеркнул Виталий Кличко.