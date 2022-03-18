Кличко показал, чем российские оккупанты начиняют свои бомбы, которые сбрасывают на Киев - видео

Кличко показал, чем российские оккупанты начиняют свои бомбы, которые сбрасывают на Киев - видео

Мэр Киева продемонстрировал гранулы из металла, которыми присутствуют в бомбах захватчиков.

Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал гранулы, которыми нашпигованы бомбы российских оккупантов.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале КГГА. В нем глава столицы показывает металлические гранулы размером 1 см на 1 см и разлетающиеся на 500 метров.

"Это оружие сделано для того, чтобы массово убить людей и это оружие пролетает в жилых кварталах, где погибают люди", — говорит Кличко.

Он также назвал печальную статистику, что с начала войны в Киеве погибли 222 человека, из них 6 детей.

Также Кличко подчеркнул, что Киев никогда не покажется врагу и столица будет биться до последнего.

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