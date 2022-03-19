Кличко посетил блокпосты на въезде в Киев: какая там ситуация

Мэр города побывал на взводно-опорном пункте, обустроенном на одном из танкоопасных направлений.
Мэр Киева Виталий Кличко посетил блокпосты, построенные для укрепления на въездах в столицу.
Об этом городской голова написал на своей странице в соцсети.
"Продолжаю объезжать блокпосты, построенные для укрепления на въездах в столицу. Сегодня (19 марта, — ред.) был на взводно-опорном пункте, обустроенном на одном из танкоопасных направлений для возможной атаки орков. Территориальная оборона удерживает рубежи Киева. Бойцы — опытные, решительные, бдительные и готовые защищать нашу столицу", — рассказал Виталий Кличко.
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