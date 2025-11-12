- Дата публикации
Кличко предложил снизить возраст мобилизации до 22 лет
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина сталкивается с нехваткой солдат, ведь все больше мужчин убегают за границу.
Украина сталкивается с острым дефицитом военных, ведь все больше мужчин покидают страну, ища убежища в Европе.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью международной сети Axel Springer Global Reporters Network, в которую входит издание Politico.
По словам Кличко, почти четыре года войны истощили человеческий потенциал страны.
"У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами", - подчеркнул мэр, добавляя, что российские войска постоянно продвигаются вперед, "словно в компьютерной игре - им безразлично количество погибших".
Снижение мобилизационного возраста в Украине
Сейчас мобилизации подлежат мужчины от 25 лет, однако Кличко считает, что этот порог стоит снизить.
"Раньше служили 18-летние - но это еще дети. Однако можно было бы уменьшить возраст мобилизации хотя бы до 22-23 лет", - отметил он.
Массовая эмиграция и риски
По данным ЕС, только в сентябре более 79 тысяч украинцев получили новые решения о временной защите в странах Евросоюза – это самый высокий показатель за два года. Наибольший рост был зафиксирован в Германии и Польше.
Кличко признает: дисбаланс между численностью армий Украины и России становится все более ощутимым.
"Мы держим оборону уже почти четыре года, но это очень сложно. Мужество украинцев остается, однако ресурсы — не безграничны".
Что будет после войны
Мэр Киева также подчеркнул, что будущее страны зависит от того, вернутся ли ныне за рубежом украинцы:
"Мы были бы рады, если бы хотя бы половина молодых людей вернулась. Но для этого нужны мир, работа и достойная жизнь. После войны нас ждут огромные испытания".
Ранее командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады ХАМ заявил, что уже в следующем 2026 году мобилизационный возраст могут снизить до 23 лет.