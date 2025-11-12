Кличко предложил снизить возраст мобилизации до 22 лет

Виталий Кличко

Реклама

Украина сталкивается с острым дефицитом военных, ведь все больше мужчин покидают страну, ища убежища в Европе.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью международной сети Axel Springer Global Reporters Network, в которую входит издание Politico.

По словам Кличко, почти четыре года войны истощили человеческий потенциал страны.

Реклама

"У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами", - подчеркнул мэр, добавляя, что российские войска постоянно продвигаются вперед, "словно в компьютерной игре - им безразлично количество погибших".

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Сейчас мобилизации подлежат мужчины от 25 лет, однако Кличко считает, что этот порог стоит снизить.

"Раньше служили 18-летние - но это еще дети. Однако можно было бы уменьшить возраст мобилизации хотя бы до 22-23 лет", - отметил он.

Массовая эмиграция и риски

По данным ЕС, только в сентябре более 79 тысяч украинцев получили новые решения о временной защите в странах Евросоюза – это самый высокий показатель за два года. Наибольший рост был зафиксирован в Германии и Польше.

Реклама

Кличко признает: дисбаланс между численностью армий Украины и России становится все более ощутимым.

"Мы держим оборону уже почти четыре года, но это очень сложно. Мужество украинцев остается, однако ресурсы — не безграничны".

Что будет после войны

Мэр Киева также подчеркнул, что будущее страны зависит от того, вернутся ли ныне за рубежом украинцы:

"Мы были бы рады, если бы хотя бы половина молодых людей вернулась. Но для этого нужны мир, работа и достойная жизнь. После войны нас ждут огромные испытания".

Реклама

Ранее командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады ХАМ заявил, что уже в следующем 2026 году мобилизационный возраст могут снизить до 23 лет.