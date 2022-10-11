Кличко сделал заявление об веерных отключениях электричества в Киеве

В Киеве сегодня, 11 октября, веерных отключений электричества не будет.

Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в эфире телемарафона.

"Вчера были некоторые временные отключения из-за повреждения системы электропоставок. На сегодняшний день, по моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодняшний день никаких отключений уже не будет", – сказал Кличко.

По его словам, аварийно-спасательные службы Киева работают круглосуточно в усиленном режиме. Однако в случае необходимости для балансировки энергосистемы в случае заявок от "Укрэнерго" график аварийных отключений будет применен.

Отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры: медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.

В связи с вражескими атаками украинцев призывают не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.п.) во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00. А в случае необходимости включать их в ночные часы, когда потребление значительно снизится.

Напомним, ДТЭК из-за массированного обстрела и повреждения объектов инфраструктуры опубликовала график почасовых отключений электроэнергии в Киеве и области. Известно, что электроэнергию будут отключать с 8 по 12 утра и с 20:00 по 24:00 вечером.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в связи с массированными обстрелами РФ в Украине могут быть веерные отключения электричества в течение нескольких дней.

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