Кличко сообщил, когда в Киеве появятся вода и свет

В Деснянском районе уже частично возобновили энергоснабжение.

В Киеве после утренней ракетной атаки российских оккупантов работают над ликвидацией ее последствий.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко заверил, что вода обязательно появится уже сегодня. Над возобновлением энергоснабжения тоже работают специалисты.

"Через три-четыре часа водоснабжения вернем потребителям левого берега Киева и частично — правого. Энергоснабжение уже частично восстановили в Деснянском районе столицы. Специалисты "Киевводоканала" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 31 октября войска РФ атаковали объекты критической инфраструктуры Киева.

После серии взрывов часть Киевского региона осталась без электроэнергии и водоснабжения.

По словам Кличко, россияне повредили в Киеве энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в столице.

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов уточнил, что в результате утренних ракетных ударов России в регионе повреждены здания.

В результате ударов в Киевской области пострадали два человека, один из них — в тяжелом состоянии.

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