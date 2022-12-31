Кличко сообщил о взрывах в трех районах Киева: что известно

В Киеве тревогу объявили в 12.49.
В Киеве во время масштабной воздушной тревоги 31 декабря взрывы прогремели в трех районах города: Соломенском, Печерском и Голосеевском.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место", — подчеркнул городской голова.
Также, по словам Кличко, взрывы прогремели в Печерском районе и Голосеевском.
Есть "разрушение. Спасатели и медики следуют на места", — подчеркнул мэр.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на есть разрушение, поврежден гостиничный объект.
Также, по его словам, в Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом.
"В Печерском и Голосеевском районах раздались взрывы. Есть разрушение, повреждение получил гостиничный объект. На место следуют экстренные службы", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве тревогу объявили в 12:49, а в области – в 12:50. В сети сообщалось о взрывах. Согласия их подтвердили в мэрии. В ОВА сообщили о работе ПВО в области.
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