Кличко заявил о возобновлении работы метро и призвал людей не ехать сейчас в Киев

В Киеве после массированной ракетной атаки РФ возобновлено движение метрополитена.

Метро Киева возобновило работу на всех линиях. Также возобновил работу пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена пока восстановлено. Также возобновило работу пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота", — заявил Кличко.

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Впрочем, мэр столицы призвал жителей Киева не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения.

"Без острой необходимости не езжайте сегодня в город. Также напомню, что подземные станции метро работают и как укрытие", — добавил он.

Обстрелы Украины 10 октября

Напомним, Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по ряду городов Украины, в частности по Киеву, Запорожью, Харькову, Львову, Тернополю, Днепру и другим населенным пунктам.

В результате атак зафиксированы человеческие жертвы. Есть также информация о разрушении объектов критической инфраструктуры в городах.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 11:35 10 октября известно, что оккупанты выпустили по Украине 83 ракеты, 43 из них сбиты.

В тоже время, в Киеве во время воздушной тревоги горожане, находясь в метро, продемонстрировали свою несокрушимость и силу духа. Украинские песни звучали почти на всех станциях во время воздушной тревоги.

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