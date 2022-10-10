Кличко заявил о возобновлении работы метро и призвал людей не ехать сейчас в Киев

В Киеве после массированной ракетной атаки РФ возобновлено движение метрополитена.
Метро Киева возобновило работу на всех линиях. Также возобновил работу пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена пока восстановлено. Также возобновило работу пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота", — заявил Кличко.
Впрочем, мэр столицы призвал жителей Киева не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения.
"Без острой необходимости не езжайте сегодня в город. Также напомню, что подземные станции метро работают и как укрытие", — добавил он.
Обстрелы Украины 10 октября
Напомним, Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по ряду городов Украины, в частности по Киеву, Запорожью, Харькову, Львову, Тернополю, Днепру и другим населенным пунктам.
В результате атак зафиксированы человеческие жертвы. Есть также информация о разрушении объектов критической инфраструктуры в городах.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 11:35 10 октября известно, что оккупанты выпустили по Украине 83 ракеты, 43 из них сбиты.
В тоже время, в Киеве во время воздушной тревоги горожане, находясь в метро, продемонстрировали свою несокрушимость и силу духа. Украинские песни звучали почти на всех станциях во время воздушной тревоги.
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