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Клименко показал момент спасения одного из полицейских в Кривом Роге после атаки

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Клименко показал момент спасения одного из полицейских в Кривом Роге после атаки

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу / Фото: МВД

В пятницу, 8 сентября, российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Там попали в админздание. Известно, что из-под завалов достали трех человек.

Министр внутренних дел Игорь Клименко показал момент спасения одного из полицейских, которого вытащили из-под завалов после ракетного удара по городу.

Соответствующее фото он разместил в своем Telegram.

"Кривой Рог: момент спасения полицейского из-под завалов. Благодарю всех за спасенные жизни", — написал он.

Кривой Рог: момент спасения полицейского из-под завалов / © Игорь Клименко
Кривой Рог: момент спасения полицейского из-под завалов / Фото: Игорь Клименко

Напомним, утром 8 сентября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Российские оккупанты попали в административное здание. Погиб один человек. По состоянию на утро 8 сентября известно о почти 50 пострадавших.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что троих пострадавших достали из-под завалов.

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Дата публикации
Просмотры
1202
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