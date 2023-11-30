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Клименко сообщил количество погибших во время вражеских обстрелов Украины за 11 месяцев 2023 года

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Клименко сообщил количество погибших во время вражеских обстрелов Украины за 11 месяцев 2023 года

Клименко сообщил количество погибших во время вражеских обстрелов Украины / Фото: МВД

Больше всего россияне обстреливали Запорожскую, Херонскую, Донецкую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

За 11 месяцев 2023 россияне 59 тысяч раз обстреляли населенные пункты в 24 регионах Украины. В результате 11 тысяч пострадали, две тысячи человек погибли.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время встречи с послами стран G7.

Какие области пострадали больше всего от вражеских обстрелов

По информации Клименко, больше всего россияне обстреливали Запорожскую, Херонскую, Донецкую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

В свою очередь посол Японии в Украине Мацуда Кунинори заверил в дальнейшей поддержке нашего государства от стран-членов "Группы семи" и правительства Японии.

"Правительство Японии продолжает сотрудничество с МВД, в частности в направлении разминирования. Мы заинтересованы в предоставлении оборудования и проведении обучения с вашими специалистами", — подчеркнул Мацуда Кунинори.

Документирование преступлений РФ

Глава МВД также отметил документирование военных преступлений в стране. Он сообщил, что правоохранители зарегистрировали около 101 тысячи таких фактов. Среди них и обстрелы, и издевательства над мирным населением, депортация, незаконное лишение свободы.

Оборот оружия: что изменится

Игорь Клименко добавил, что Украина продолжает работу по реформам. Например, в МВД разрабатывают проект безопасности, содержащий 17 направлений работы, среди которых и контроль за оборотом оружия.

Клименко сообщил, что в парламент представлены проекты законов, которые позволят усовершенствовать порядок обращения и декларирования оружия. Все оружие на руках граждан должно быть учтено Национальной полицией Украины. А после завершения войны в течение 90 дней должна быть сдана в правоохранительные органы.

"МВД поддерживает вопрос законодательного урегулирования гражданского огнестрельного оружия. Я надеюсь, парламент в скором времени поддержит нашу инициативу", — подчеркнул он.

Напомним, материал ТСН.ua, в котором рассматривается важный вопрос: почему в начале полномасштабного вторжения России в Украину тогдашний глава МВД Денис Монастырский принял решение выдать гражданскому населению оружие для обороны городов от оккупантов. Об этом говорится в документальном фильме "Дневник Монастырского".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Документальный фильм "Дневник Монастырского". Видео из личного архива погибшего министра

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Дата публикации
Просмотры
517
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