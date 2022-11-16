Климкин рассказал, чего боится Путин: "Такого мировые лидеры не прощают"

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Путин не поехал на Бали из-за страха.

Об этом он сказал в комментарии "Радио НВ".

"Я не думаю, что Путин прямо провоцирует НАТО, он просто этого боится. Основная причина, почему он не улетел на Бали — это страх. Можно говорить о состоянии здоровья, необходимости находиться в Москве, но это все действительно чушь. Он даже отказался обратиться онлайн к другим мировым лидерам. А это означает откровенное хамство, по-моему. А хамства мировые лидеры никогда не прощают. А потому Путин боится, что с ним что-то произойдет, он тоже боится НАТО", — пояснил Климкин.

Саммит G-20 и Путин

Российский диктатор Владимир Путин побоялся уехать на саммит G-20. Туда он отправил Лаврова. На саммите британский премьер-министр Риши Сунак призвал агрессорку Россию вывести свои войска из Украины. Он упрекнул Москву в том, что "страны не должны вторгаться к своим соседям".

Также после выступления президента Зеленского на саммите G-20 в Российской Федерации снова обвинили Киев в нежелании вести переговоры. Мол, именно об этом свидетельствует заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что договоренностей типа "Минска-3" не будет.

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