"Клин клином вышибаем": Игнат прокомментировал удары украинских БПЛА по России

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал участившиеся в последнее время попадания по военным объектам на территории РФ.

Учащение ударов украинских дронов по военным и стратегическим объектам на территории России подтверждает эффективность этой тактики.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал во время телемарафона.

"Это уже стабильная ситуация, когда там раздается сигнал воздушной тревоги, это не может не радовать. Еще полгода назад мы проговаривали, что делать с российскими "шахедами", нападениями — я вам тогда говорил, и сейчас говорю — "клин клином вышибать", – сказал он.

По его мнению, нужно побольше "шахедов" собственного производства — "и все туда — на аэродром Морозовск, на Москву на объекты критической инфраструктуры, энергетики".

"Если это эффективно и работает — все же не собьют. Это вроде бы медленная цель, но не так просто сбивать", — сказал спикер Воздушных сил.

Игнат добавил, что украинская промышленность смогла создать аналог иранских дронов и сегодня наращивает производство дронов-камикадзе, FPV-дронов и средств РЭБ.

Напомним, украинские военные получили начальную партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe – это ответ Украины на российские Shahed-131/136. Компания-производитель Terminal Autonomy показала, как выглядит БПЛА.

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