"Клищиевка наша": над освобожденным селом возле Бахмута развевается украинский флаг

Украинские бойцы вернули контроль Украины над населенным пунктом на Бахмутском направлении.

В воскресенье, 17 сентября, бойцы объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", подразделений 80-й отдельной десантной штурмовой бригады и 5-й отдельной штурмовой бригады вернули украинский флаг над селом Клищиевка на Донетчине, расположенном южнее Бахмута.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице бригады, котороре сопровождают соответствующие фото и видео.

"Бойцы бригады "Лють" вместе с товарищами из сил обороны вернули украинский флаг над освобожденной Клищиевкой! Ежедневно проявляя титанические усилия, героизм и победу, воины шаг за шагом боролись за нашу землю", — говорится в сообщении.

Уволена Клищиевка в Донецкой области 17 сентября 2023 года

Ранее руководитель Офиса президент Андрей Ермак намекнул на возвращение Клищиевки под контроль Украины.

Украинские бойцы вернули контроль над Клищиевкой возле Бахмута

Напомним, Россия стягивает в район Бахмута резерв. По состоянию на 17 сентября известно, что РФ держит на Бахмутском направлении 52 тысяч солдат.

Читайте также: