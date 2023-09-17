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"Клищиевка наша": над освобожденным селом возле Бахмута развевается украинский флаг

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Клищиевка наша": над освобожденным селом возле Бахмута развевается украинский флаг

Украинские бойцы в уволенной Клещиевке 17 сентября 2023 года

Украинские бойцы вернули контроль Украины над населенным пунктом на Бахмутском направлении.

В воскресенье, 17 сентября, бойцы объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", подразделений 80-й отдельной десантной штурмовой бригады и 5-й отдельной штурмовой бригады вернули украинский флаг над селом Клищиевка на Донетчине, расположенном южнее Бахмута.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице бригады, котороре сопровождают соответствующие фото и видео.

"Бойцы бригады "Лють" вместе с товарищами из сил обороны вернули украинский флаг над освобожденной Клищиевкой! Ежедневно проявляя титанические усилия, героизм и победу, воины шаг за шагом боролись за нашу землю", — говорится в сообщении.

Уволена Клищиевка в Донецкой области 17 сентября 2023 года / ©
Уволена Клищиевка в Донецкой области 17 сентября 2023 года

Ранее руководитель Офиса президент Андрей Ермак намекнул на возвращение Клищиевки под контроль Украины.

Украинские бойцы вернули контроль над Клищиевкой возле Бахмута

Украинские бойцы вернули контроль над Клищиевкой возле Бахмута

Напомним, Россия стягивает в район Бахмута резерв. По состоянию на 17 сентября известно, что РФ держит на Бахмутском направлении 52 тысяч солдат.

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Дата публикации
Просмотры
882
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