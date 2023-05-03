"Клуб обиженных": Арахамия назвал заказчиков "атаки дронами" на Кремль

Арахамия считает, что к атаке по Кремлю причастны российские олигархи.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что "атаку дронами" в Москве устроили российские олигархи, недовольные действиями диктатора Путина.

Об этом депутат написал в телеграмме.

"Многие версии о дронах над Кремлем. Выскажу личное мнение, основанное на серии инсайдов. Атака на Кремль была осуществлена по коллективному заказу российских олигархов, попавших под санкции из-за режима Путина. Это первая коллективная игра "клуба обиженных". Надеюсь – не последняя", – написал лидер "Слуги народа".

Напомним, что в ночь на 3 мая над Сенатским дворцом в московском Кремле прогремели два мощных взрыва. Впоследствии в Сети появилось видео момента взрыва беспилотника над резиденцией Путина в Кремле.

После этого в РФ начали разгонять слухи о ракетном ударе в ответ по Киеву этой ночью с применением ядерного оружия.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не атаковала Москву и не причастна к этому инциденту.

В ОП предупредили, что путинский режим устроил эту провокацию, ведь готовит "масштабный террористический акт"