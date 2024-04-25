Ключ к освобождению Крыма: военный эксперт Селезнев о наличии ATACMS в ВСУ

Ракеты ATACMS, которые ВСУ якобы уже получили от США, могут помочь Украине освободить Крым.

Ключом к освобождению Крыма является наличие ракетного вооружения, которое будет систематически разрушать военные объекты РФ на территории Крыма.

Об этом заявил военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017 гг.) Владислав Селезнев сказал в эфире "Эспрессо".

"Ключ к освобождению Крыма – это наличие ракетного вооружения, которое будет систематически и методично разрушать все вражеские военные объекты на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. Объекты военной и логистической инфраструктуры, объекты энергетического комплекса, которые Россия построила в разных уголках Крыма", — сказал Селезнев.

По его словам, все военные объекты в Крыму являются законными целями ВСУ, потому что работают в рамках усиления боевых возможностей российского оккупационного контингента.

"Россияне потеряли покой в Крыму. Потому что Крым постоянно находится в зоне боевого внимания наших ракетчиков, пилотов бомбардировочной авиации и операторов дронов", — сказал Селезнев.

Напомним, США якобы тайно отправили в Украину новую партию ATACMS большой дальности, и украинские силы уже применили их для ударов по российским военным объектам в Крыму.

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