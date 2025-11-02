Ключ к скорому завершению войны — в руках Украины: Сибига раскрыл детали

Андрей Сибига / © Getty Images

Усиление дальнобойных возможностей Украины является определяющим фактором для скорейшего завершения войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Дальнобойная мощь Украины имеет ключевое значение для того, чтобы заставить Россию прекратить войну. Чем дальше мы сможем добраться, тем короче будет война", - подчеркнул глава МИД.

По словам Сибиги, собственные технологические возможности Украины в сфере высокоточного оружия быстро растут. Число успешных ударов по легитимным военным целям в приграничных районах России увеличивается еженедельно.

"Это хорошо рассчитанная, точная и разумная кампания, призванная ослабить российскую военную машину и заставить Москву поскорее закончить войну", - отметил министр.

Сибига также подчеркнул, что в будущем дальнобойный арсенал Украины станет не только инструментом обороны, но и гарантией безопасности любой новой российской агрессии.

"У нас есть технологии и возможности для производства большего количества продукции, но нужны дополнительные инвестиции для масштабирования. Я призываю партнеров строить в Украине, создавать совместные проекты - это улица с двусторонним движением", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что война, которую развязала Россия, "возвращается туда, откуда пришла".

"Чем раньше это поймут в Кремле, тем быстрее примут единое разумное решение - прекратить эту войну", - подытожил Сибига.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поручил расширить применение дальнобойного оружия.