"Ключевая цель россиян – это Киев": Кличко рассказал, зачем оккупантам украинская столица

Пока планы оккупантов не имеют успеха.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ключевой целью россиян является захват Киева с последующим захватом власти. Но городской глава заверил, что пока планы оккупантов не имеют успеха, ВСУ достойно защищают Киев от захватчиков.

Об этом Кличко заявил в эфире телемарофона, который транслируется и на 1+1.

"Могу сказать, что ключевая цель россиян — это Киев, захватить Киев. С большим уважением к Мариуполю, к бойцам, отстаивающим Харьков, другие наши города, но тем не менее, мы видим насколько сейчас внимание скапливающихся возле Киева орков и их задача от первого дня войны — окружить Киев, взять в кольцо, чтобы потом требовать и дальше наступать, свергнуть власть и т. д. Могу сказать, что их планы не воплощаются в жизнь... Благодаря нашим ребятам... Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, где продолжаются ожесточенные бои и ребята срывают планы оккупантов окружить Киев", — сказал Кличко.

Напомним, украинская армия ночью контратаковала под Киевом и уничтожила 5 российских танков.

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