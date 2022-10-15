Ключевое направление для Путина: почему оккупанты устроили ракетный террор Запорожью

В последние дни в городе погибли от обстрелов десятки человек.

Российские оккупанты за последние дни нанесли по Запорожью ряд массированных ракетных ударов. Некоторые ракеты попали в жилые дома, погибли десятки людей. Из-за нехватки ракет россияне используют для обстрелов системы ПВО С300, предназначенные для воздушных, а не наземных целей. Эксперты отмечают, что оккупанты считают Запорожское направление ключевым и поэтому очень опасаются наступления ВСУ.

ТСН.ua собрал подробности обстрелов и версии экспертов относительно событий на Запорожском направлении.

Чего боится Россия

Военный эксперт Олег Жданов считает ракетные удары "попыткой нанести упреждающий удар со стороны российских войск".

"Россия очень боится, что мы можем начать наступление на Запорожском направлении. Дело в том, что Запорожское направление стоит всех направлений, которые есть на сегодняшний день на линии фронта. Запорожское направление полностью нивелирует военную кампанию, затеянную Путиным в феврале против Украины. Наступление на Мелитополь — это освобождение Энергодара, возвращение атомной станции под контроль Украины, возвращение Северокрымского канала и выход на перешеек в Крым, ликвидация сухопутного коридора в Крым, который временно пробила РФ. Поэтому они наносят удары по всему Запорожскому направлению, по Запорожью в том числе", – объяснил Жданов в эфире телемарафона.

По мнению эксперта, оккупанты таким образом предотвращают возможное контрнаступление ВСУ. Он также добавил, что "завтра Россия не перейдет в наступление", потому что "у них на Запорожском направлении нет сил и средств для этого".

Путин не отказался от планов захватить Запорожье

Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua отметил, что россияне не оставляют попыток полностью взять под контроль территорию Запорожской области.

"Очевидно, прилеты по Запорожье происходят из-за того, что это, в первую очередь, прифронтовый город. На юге Запорожской области скоплено немало российских воинов. Это не только личный состав, но и бронетехника и артиллерия", — сказал он.

Селезнев напомнил, что, согласно решениям российского правительства, Запорожская область "включена" в состав РФ.

"Чтобы реализовать этот план, чтобы Запорожье не только на бумаге находилось под российским контролем, но и на практике, они реализуют эту тактику — оттеснить украинские Силы обороны и захватить всю территорию Запорожской области. Поэтому бои будут продолжаться, обстрелы не прекратятся, пока не завершится эта война", — заявил он.

Бывший спикер Генштаба добавил, что президент России Владимир Путин использует 300 тысяч мобилизованных россиян, чтобы попытаться выйти на административные границы оккупированных областей, в том числе и Запорожской.

"Специфический пункт" в обороне ВСУ

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что россияне терроризируют мирных жителей, потому что надеются, что они будут просить украинских военных отойти от города.

"Запорожье — это достаточно специфический пункт в нашей обороне. Упустив возможность совершать активные операции на правом берегу Днепра, речь идет о Херсонском направлении, противник имеет только одну возможность каким-то образом повлиять на ситуацию и попытаться достичь результатов, переправив свои войска на правый берег. И это, к сожалению, только Запорожье, потому что после Херсона и Новой Каховки только там есть возможность переправляться на правый берег. Именно поэтому противник наносит такие варварские удары по населенному пункту, чтобы создать предпосылки для дальнейшего наступления", — сказал он.

По словам Грабского, оккупанты "почему-то надеются, что гражданское население будет просить военных отойти от города, то есть таким образом, по их мнению, они разрушают тылы противника".

Ракетный террор: как Россия обстреливает город

Российские войска почти каждый день обстреливают областной центр ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрелы жилых домов в Запорожье "абсолютным злом" и "абсолютной подлостью".

Одна из массированных атак произошла 6 октября. Тогда россияне выпустили семь ракет по Запорожью – в результате атак в городе начались пожары и были разрушены жилые дома. Мирные жители оказались под завалами, сообщалось о 19 погибших.

Фото: ГСЧС Украины

Утром 8 октября россияне снова выпустили ракеты по жилому кварталу. Одна из ракет упала прямо возле многоэтажного дома и повредила окна и балконы.

9 октября в результате атаки было разрушено 9-этажное здание и еще несколько частных домов, погибли 13 человек, еще 89 получили ранения.

Фото: ГСЧС Украины

11 октября россияне совершили массированный обстрел Запорожской области, в результате которого погибли 7 человек, еще столько же травмированы.

12 октября россияне выпустили по областному центру более полутора десятков дальнобойных боеприпасов. Большинство ракет взорвались на острове Хортица и разбились о скалистый берег Днепра. Были попадания в детское образовательное учреждение, автосалон, взрывы повредило медучреждение и жилые дома. Погиб один человек.

Фото: Telegram / Александр Старух

В ночь на 14 октября враг попал в областной центр тремя ракетами С-300. Были поражены объекты инфраструктуры, возникли пожары.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух говорит, что средствам ПВО трудно реагировать на ракеты С300:

"У нас сложная ситуация, как и в Николаеве. До нас достают эти С300, они довольно быстро летят. Если крылатая ракета 300 м/с летит, то эти летят больше 1000 м/с. Время подлета у них меньше минуты – трудно среагировать".

Старух предостерегает, что у оккупантов "ракет много, поэтому надо быть бдительными".

Читайте также: