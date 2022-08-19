Ключевое – восстановление: Зеленский сообщил, что Украина подписала меморандум о сотрудничестве с европейскими городами

В пятницу, 19 августа, с визитом в Украину посетили представители Ассоциации европейских городов Eurocities во главе с мэром Флоренции.

Глава государства Владимир Зеленский назвал визит "очень важным" в настоящее время. Он сообщил, что Украина подписала меморандум о сотрудничестве с европейскими городами и громадами.

Об этом украинский президент сказал в традиционном видеообращении поздно вечером 19 августа.

"Сегодня состоялся очень важный визит в Украину представителей Ассоциации европейских городов Eurocities во главе с мэром Флоренции. Эта Ассоциация объединяет мэров более 150 городов Европы, еще представителей десятков городов-партнеров. Будем сотрудничать с ними непосредственно – украинские города и общины с европейскими и громадами", — заметил Зеленский.

По его словам, ключевым в сотрудничестве будет восстановление украинских городов, пострадавших от российских ракет и боеприпасов.

"Но не только это будет предметом нашего важного сотрудничества. Современное развитие любой страны – это прежде всего развитие городов, создание в городах новых возможностей и институций, это обмен опытом между городами и городскими институтами. А значит, это новые рабочие места, большее социальное капитал и высший уровень безопасности для людей.С украинской стороны субъектом отношений с Ассоциацией европейских городов будет наш Конгресс местных и региональных властей.Я хочу заверить, что каждый город нашего государства извлечет пользу от этого. Мы заинтересованы в устойчивом развитии по всей территории Украины – и так будет. Без каких-либо исключений", — подчеркнул глава Украины.

В этом же видеообращении Зеленский обратился к жителям городов, которые подвергаются постоянным обстрелам от РФ, и подчеркнул, что Украина обязательно восстановит все, что террористы пытаются оставить в руинах.

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