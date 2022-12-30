Ключевое — жестокие бои на Донбассе: Зеленский провел 45-те заседание Ставки верховного главнокомандующего

В пятницу, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. За этот год — уже 45-те заседание. Главные темы – ситуация на фронте и усиление украинской ПВО.

Об этом глава государства рассказал в традиционном видеообращении поздно вечером 30 декабря.

Также читайте Буданов рассказал, сколько ракет осталось в России

Ставка верховного главнокомандующего

Зеленский сообщил, что главные военные и силовики на заседании Ставки обсудили обстановку на фронте, особенно на Донбассе, где сейчас идут жесточайшие бои, ситуация на юге, поставка вооружения и укрепление ПВО.

"Ключево — Донетчина, Луганщина — наш Донбасс, где продолжаются самые жесткие бои. Бахмут, Соледар, Кременная... В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои!

Обсудили ситуацию на юге, на нашей границе, поставку оружия, дальнейшее усиление ПВО. В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону – мы ее сделали сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинское ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и всего континента", — рассказал украинский президент.

Ситуация в энергосистеме

После Ставки глава государства провел отдельное совещание, посвященное состоянию в энергетике. По словам Зеленского, энергетики и власть имеют четкую стратегию обеспечения генерации и поставки электричества.

"Чтобы ее реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно. Это одна из главных задач на следующий год, и я не сомневаюсь, что мы его выполним", — уверен лидер Украины.

Дипломатический фронт

Также украинский президент провел 30 декабря телефонные переговоры с премьер-министром Греции и поблагодарил за поддержку Украины. В ходе переговора, как отметил глава государства, они "согласили на следующий год, как можем сделать сотрудничество еще более содержательным".

"Провел совещание с нашими международниками. Много вопросов, но главное – те меры, которые мы готовим для усиления Украины уже в январе и феврале. Украина сохранит достигнутое лидерство во внешней политике и будет еще активнее, это сто процентов", — отметил Зеленский.

Награждение волонтеров "Золотым сердцем"

Зеленский сообщил, что 30 декабря впервые состоялась церемония по празднованию украинских волонтеров "Золотым сердцем", которые помогают в столь тяжелое время.

"Это справедливо и честно – по итогам года отметить тех, кто весь год помогает нашей обороне, помогает людям и всему нашему государству. Спасибо каждому и каждому, кто воюет за наше государство. Кто помогает украинцам. Кто работает ради Украины и нашего будущего", – подытожил лидер страны.

Напомним, в видеообращении за 29 декабря Зеленский призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги под Новый год, поскольку Россия может еще раз атаковать Украину, чтобы погрузить страну во тьму, "но мы выстоим".

Читайте также: