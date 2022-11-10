Ключевой населенный пункт: ВСУ вытеснили россиян из Снегиревки

По данным аналитиков Deep State, россияне ночью покинули Снегиревку, как и Давидов Брод месяц назад.

Аналитики Deep State отмечают, что враг покинул Снегиревку в темное время суток. Маневры врага, по оценкам специалистов, были как у Давидова Брода месяц назад.

Об этом они написали в Телеграмм.

О том, что Снегиревка является одним из ключевых населенных пунктов на временно оккупированном правобережье Херсонской области и частично Николаевской области, месяц назад сообщал американский Институт изучения войны (ISW). Стратегическая ценность Снегиревки состоит в том, что она является удобным плацдармом на берегу реки Ингулец и железнодорожным узлом.

"ВСУ продвинулись к Калиновской и южной части Дудчан. Россияне начали выходить из многих участков фронта, минуя отступы и взрывая мосты", — сообщили в Deep State.

Фото: Associated Press

Украинским военным, по данным организации, удалось освободить и другие села.

"Пока нет оснований думать, что россияне покинули правый берег. Их бегство будет только тактической победой", — отметили аналитики.

Битва за Херсон не завершена — данные Института изучения войны

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете отметили, что битва за Херсон не закончилась, а Минобороны РФ приступило к новой фазе конфликта.

"Украинские силы достигли территориальных успехов северо-восточнее города Херсона и продолжили свою успешную кампанию по перехвату", — отметили эксперты.

В отчете отмечается, что украинские войска одержали победу у границы Николаева с Херсонской областью.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский советовал украинцам более сдержанно относиться к информации об освобождении части Херсонской области.

В Офисе президента уход ВС РФ из Херсона считается подготовкой России к поражению в войне против Украины.

Ожесточенные бои за Херсонщину: фронт содрогается и днем и ночью

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