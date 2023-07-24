Ключевые объекты сектора безопасности РФ уже не контролируются режимом Путина: ГУР – о "бавовне" в Москве

"бавовна" в РФ и на временно оккупированных территориях – это процесс, который будет набирать обороты, отмечает разведка.

Ключевые учреждения сектора безопасности РФ и небо над ними уже не контролируются режимом Путина.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя "хлопок в Москве" в ночь на 24 июля.

"Действительно хорошие новости. "Бавовна" происходит в Москве непосредственно в том квадрате, где расположены ключевые учреждения сектора безопасности государства-террориста. Это значит, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются, собственно, режимом Путина", – отметил он.

Андрей Юсов добавил, что мы одновременно наблюдаем много "бавовны" в разных уголках: на временно оккупированных украинских территориях, в Крыму, параллельно речь идет о Москве.

"Это процесс, который будет продолжаться и будет набирать обороты. Пока рашисты не уйдут с украинских территорий, не восстановится справедливость в рамках международного права, международно признанных украинских границ", – резюмировал представитель ГУР.

Напомним, в 4 часа утра понедельника, 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы, раздававшиеся в разных районах города. В минобороны РФ заявили об атаке беспилотниками на Москву.

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