"Ключи от южных ворот Бахмута": воин ВСУ раскрыл детали штурма Клищиевки (видео)

Освободив Клищиевку, ВСУ получили контроль над стратегическими высотами и практически ключи от южных ворот Бахмута.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

В общей сложности штурмовые действия здесь длились два месяца. Шаг за шагом среди сплошных развалин и под плотным огнем противника продвигались украинские воины вперед.

О своем подразделении, о враге и о собственных эмоциях во время штурма рассказал командир десантно-штурмовой роты 80-й ОДШБр.

"Позиция по позиции"

“Я лично для себя Клищиевку называю “клещами” – так сказать “попали в клещи”. Клещ цепляется, так же мы за них зацепились”, — отметил военный.

“Там, где были размещены три уже развалившихся дома полностью в руинах, где были подвалы и несколько позиций… С этой маленькой территории мы начинали движение вперед по несколько сот метров, когда как выходило. Укрытие за укрытием, позиция за позицией. Продвигались, уничтожали противника и закреплялись на рубежах”, — поделился он.

Противник использовал тактику боевых групп, то есть это был десант, сидевший на броне. Они приезжали на БМП или БМД. Буквально за 30-50 м до наших позиций спешили эту пехоту, открывали огонь из боевых машин и во время этого огня откачивались и десант пытался запрыгнуть на наши позиции, отразить наши атаки и улучшить свое положение”, — сказал командир.

Потери среди окупантов

“Соответственно, такими атаками они потеряли много своего личного состава. Мы просто были на подготовленных позициях, и за счет средств БПЛА обнаруживали их еще на подъездах. Благодаря средствам артиллерии, стрелковым боям личного состава, который выполнял задачи как на штурмах, так и в обороне в самой Клещиевке, мы этот личный состав и технику уничтожали. Позже противник начал очень активно использовать свои резервы», — рассказал военный.

Основа резервов РФ была привлечена из Бахмута

“Было очень много подразделений. То есть, какие резервы они могли подтянуть, те и бросали в Клещиевку. Непосредственная основа этих резервов была привлечена из города Бахмут», – отметил он.

"Перед каждым новым штурмом было такое, что мы проводили штурмовые действия через день — получалось новое боевое задание и личный состав к нему готовился", — говорит командир.

Читайте также: