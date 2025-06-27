КНДР готовится бросить дополнительные войска в РФ: что известно о новой угрозе

Северокорейские военные / © Associated Press

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Согласно данным разведки, Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию.

Эксперты отмечают, что о потенциальном усилении армии врага может быть ощутимо на фронте уже в июле-августе этого года. В частности, это может повлиять на ход боевых действий, особенно в случае нового масштабного наступления российских войск.

Что известно об отправке военных КНДР в РФ узнавал ТСН.ua.

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Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины уже в июле или августе 2025 года.

Данную информацию также подтверждают аналитики Института изучения войны (ISW). Там отмечают, что такое усиление позволит России проводить наступательные действия по нескольким направлениям одновременно, что ранее было сложной задачей для российской армии.

Издание Reuters отмечает, что КНДР продолжает вооружать Россию артиллерийскими боеприпасами и ракетами.

Кроме того, отмечают, что за свою помощь Северная Корея, вероятно, получает от страны-агрессорки технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет.

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«После месяцев молчания и Северная Корея, и Россия раскрыли информацию о дислокации северокорейских войск и роли, которую они сыграли в наступлении Москвы на Украину с целью возвращения Курской области. Обе страны заявили, что сотрудничество базируется на договоре, подписанном их лидерами в июне прошлого года, включающем пакт о взаимной обороне», — пишет Reuters.

Сколько военных КНДР может направить в РФ

По данным разведки Южной Кореи, еще осенью 2024 года Северная Корея направила в Россию 10-12 тысяч военных, а в начале 2025 дополнительно прибыли еще 3-4 тысячи.

Масштабное привлечение северокорейских военных подчеркивает углубление военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Однако официально Кремль продолжает отрицать присутствие корейских солдат в России.

В свою очередь Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что КНДР уже привлекла около 11 тысяч элитных бойцов к войне против Украины.

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«Северная Корея уже привлекла к войне против Украины около 11 тысяч военнослужащих из элитного контингента. Это бойцы, специально отобранные по физическим, психологическим и другим критериям — примерно из 50-тысячного «личного резерва» режима Кима Чен Ына. Эти подразделения уже понесли существенные потери», — отметил Умеров.

По данным издания Sky News, для вероятного масштабного наступления летом, Пхеньян может отправить в Россию дополнительно до шести тысяч военных. Кроме того, КНДР также может предоставить России саперов и строителей для работ у границы.

Ранее СМИ сообщали, что КНДР может направить 25 тысяч рабочих на российские заводы по производству дронов, в том числе для обучения в Елабуге.

Где будут воевать северокорейские военные

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии Фокусу рассказал, что новые северокорейские подразделения могут появиться не только на Донбассе, но и в Запорожье, Херсонской, Харьковской и Сумской областях.

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В свою очередь эксперт Олег Жданов предположил, что северокорейские военные формально не будут входить в Украину, как это было в Курской области. Однако их могут переодеть в русскую форму и отвезти на оккупированные территории.

Путин может выдать им российскую форму, российские документы и завезти их на оккупированные территории. Российская Федерация таким образом пытается восполнить свои потери. Они извлекают своих военных, откуда только могут, из пунктов постоянной дислокации, из тыловых частей», — добавляет эксперт.

Жданов отметил, что военные КНДР могут заменить российские подразделения в оккупированных городах, таких как Бердянск, Мелитополь или Токмак. Таким образом, это позволит РФ опрокинуть своих военных на передовую.

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Военные КНДР на Курщине

Аналитики ISW отмечают, что Северная Корея начала опрокидывать своих военных в Курскую область РФ, а также поставляет артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты.

«Украинские войска имеют ограниченное присутствие в Курской области, поэтому участвующий в боевых операциях северокорейский персонал, скорее всего, будет воевать на украинской территории», — отмечают эксперты.

Аналитики считают, что развертывание войск КНДР может стать серьезным поворотом в войне, позволив российской армии более эффективно вести одновременные наступательные операции по нескольким направлениям. В настоящее время русские войска уже продвигаются в районах Боровая-Лиман, Константиновка и Новопавловка, демонстрируя способность вести несколько масштабных наступлений одновременно.

Однако трудно оценить реальное влияние на усиление армии врага военными из КНДР на фронт. Это объясняется отсутствием данных об их численности, боевой готовности и способности эффективно взаимодействовать с российскими подразделениями.

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Приоритетом для Ким Чен Ына является Сеул, а не Москва.

Военный аналитик Павел Нарожный в эфире Radio NV отметил, что, несмотря на 1,5-миллионную армию и четыре миллиона резервистов, Северная Корея вряд ли отправит в РФ большие контингенты.

«У них есть до 4 млн резервистов, которых могут очень быстро призвать. Но надо понимать, что Путин должен дать что-то такое Ким Чен Ыну, чтобы было за что купить. Ибо эти 11 тысяч, которые к нам приезжали, они ехали учиться, получать боевой опыт. Поэтому мне кажется, что говорить, что сейчас какие-нибудь десятки или сотни тысяч бойцов из КНДР поедут воевать в Украину — это малореально», — сказал Нарожный.

Эксперт считает, что приоритетом для Пхеньяна есть вопрос Южной Кореи, на которую он хотел бы пойти войной. Однако Нарожный отмечает, что остается вероятность передачи инженерных подразделений или рабочих для производства дронов.

В свою очередь, политолог Вадим Денисенко, руководитель аналитического центра «Деловая столица», заявляет, что Северная Корея отказалась направлять значительные военные контингенты для участия в войне против Украины.

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Несмотря на то, что дважды Шойгу ездил в Корею в течение июня, Северная Корея, насколько мы понимаем, что максимум будет передавать — это несколько тысяч человек», — отметил Денисенко.

Денисенко отметил, что на эту позицию Пхеньяна, возможно, повлиял Китай. Аналитик также подчеркнул, что пока неясно, будут ли эти северокорейские военные задействованы на фронте или в тыловых операциях.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын открыто оправдал военную поддержку России, заявив, что участие Северной Кореи в войне против Украины является «совершенно законным». Он назвал такие действия реализацией суверенного права Пхеньяна в помощь «братскому русскому народу».

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