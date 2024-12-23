КНДР готовится к отправке в РФ дополнительных войск и ударных дронов – разведка Южной Кореи

Северная Корея, вероятно, готовится перебросить в Россию дополнительные войска и военную технику, включая дроны-камикадзе, которые будут использованы в войне против Украины.

Об этом пишет Yonhap News со ссылкой на военную разведку Южной Кореи.

Новый отчет южнокорейских военных появился в понедельник, 23 декабря. В нем говорится, что Северная Корея отправила в Россию тысячи солдат, из которых уже погибло примерно 1100 человек.

"Комплексная оценка многочисленных разведданных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению численности войск [в России – ред.], в то же время поставляя 240-миллиметровые ракетные установки и 170-миллиметровые самоходные артиллерийские установки", — заявило армейское командование Южной Кореи.

Военные также отметили "некоторые признаки" того, что КНДР начала производство и поставки в РФ ударных БПЛА. В Объединенном комитете начальников штабов объясняют этот шаг попытками Северной Кореи получить практический опыт ведения войны и модернизировать свою систему вооружений.

При этом южнокорейская разведка не исключает, что КНДР может устроить неожиданную военную провокацию, например, запуск баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой, хотя Пхеньян вряд ли готов к прямому военному конфликту на своей границе.

"Поскольку в следующем году Северу придется сосредоточиться на поддержке России, он, вероятно, будет чувствовать себя обремененным возможностью возникновения военной напряженности или конфликтов, которые могут привести к созданию нового фронта боевых действий", – заявили южнокорейские военные.

Напомним, по данным украинской разведки, в Курской области подразделениям из Северной Кореи не хватает боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам. Зато россияне выдали им бронежилеты, каски и стрелковое вооружение.

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