КНДР готовится перебросить в РФ дополнительные войска: аналитики назвали сроки

Северная Корея может в ближайшее время развернуть дополнительные войска и отправить новую партию оружия в Россию.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Ожидается, что дополнительные силы прибудут в Россию к середине марта, что позволит компенсировать потери и поддержать интенсивность пехотных атак.

По оценкам ISW, если нынешний уровень потерь северокорейского контингента сохранится, все развернутые военные могут быть убиты или ранены до середины апреля. Новое развертывание, вероятно, преследует цель не только поддержать темпы операций, но и компенсировать потери.

Отмечается, что северокорейские войска перед отправкой в Курскую область проходили учения в восточных регионах России.

"Этот процесс длился минимум месяц перед их прибытием в ноябре 2024 года. После этого они прошли дополнительную подготовку в ближнем тылу и начали участие в боевых действиях в декабре 2024 года", — отмечают аналитики.

Ожидается, что новые силы также пройдут похожую подготовку. Если их график обучения будет таким же, как у предшественников, то они могут заменить нынешние подразделения к середине апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что по состоянию на середину января 2025 года в Курской области погибли около 1000 военных из Северной Кореи. Впрочем, общие потери солдат КНДР еще больше.

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