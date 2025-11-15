Ким Чен Ин и Путин / © Associated Press

Северная Корея исчерпала свои запасы артиллерийских снарядов для снабжения России, подтверждающих последние данные.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в комментарии Reuters.

По его словам, несмотря на запуск массового производства FPV-дронов, Пхеньян уже не способен снабжать РФ предварительными объемами боеприпасов.

Скибицкий отметил, что в прошлом году миллионы северокорейских артснарядов помогли России поддерживать темп стрельбы на фронте. Всего с 2023 года Пхеньян передал Москве около 6,5 миллионов артиллерийских снарядов.

Однако в этом году ситуация изменилась: объемы поставок сократились более чем вдвое. Причина — исчерпание запасов боеприпасов в КНДР.

По информации ГУР, в сентябре этого года не было зафиксировано никаких поставок снарядов из Северной Кореи в Россию. В октябре некоторые партии все же отправили, но почти половина посланных снарядов оказалась настолько старой, что их пришлось направлять на российские заводы для дополнительной обработки или модернизации.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БПЛА и личным составом российской армии.

Мы ранее информировали, что Северная Корея выразила жесткую солидарность с позицией Российской Федерации относительно войны против Украины.