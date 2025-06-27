КНДР может развернуть войска в Украине: ISW прогнозирует изменение динамики фронта

Солдаты КНДР / © Associated Press

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Северная Корея может развернуть свои войска на фронте в Украине уже в июле или августе 2025 года. Такое участие КНДР может усилить способность России проводить наступательные действия по нескольким направлениям одновременно.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Когда КНДР может развернуть свои войска в Украине

Южнокорейская разведка предполагает, что Северная Корея может развернуть свои войска на территории Украины. В то же время Reuters, ссылаясь на южнокорейского законодателя, осведомленного с информацией Национальной разведывательной службы Южной Кореи, сообщило, что это может произойти уже в июле или августе 2025 года.

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КНДР продолжает вооружать Россию артиллерийскими боеприпасами и ракетами.

Кроме того, южнокорейский депутат сообщил агентству, что, по оценкам разведки, Россия может готовиться к началу масштабного наступления на Украину в июле или августе 2025 года. За свою помощь Северная Корея, вероятно, получает от страны-агрессорки технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет.

Какая ситуация с военными КНДР в Курщине

Аналитики сообщают, что есть признаки усиления российских войск северокорейскими войсками в Курской области и снабжение Северной Кореей России артиллерийскими боеприпасами и баллистическими ракетами.

«Украинские войска имеют ограниченное присутствие в Курской области, поэтому участвующий в боевых операциях северокорейский персонал, скорее всего, будет воевать на украинской территории», — отмечают в ISW.

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В ISW отмечают, что разрешение северокорейского и российского военного командования на развертывание войск КНДР на украинской территории станет значительным поворотом на поле боя, который может улучшить способность российских войск поддерживать одновременные наступательные операции по нескольким направлениям, что было сложной задачей для российских военных.

«ISW ранее оценивало, что российские силы компенсировали это проведением импульсных, более ограниченных наступательных операций вдоль разных секторов фронта, но последние сообщения указывают на то, что российские силы, похоже, постепенно продвигаются вперед по меньшей мере трех одновременных масштабных наступательных операциях по направлениям Борова-Лиман, Константиновка и Новопаковка.

Однако из-за нехватки данных о численности и составе контингента сейчас трудно оценить, каким будет влияние от отправки войск КНДР на фронт в Украину. Также неизвестно, как быстро северокорейские подразделения смогут эффективно взаимодействовать с российской армией в поле боя.

Ранее была информация, что КНДР может отправить до 25 тысяч своих граждан для работы на российском заводе «Шахедов». В обмен на это россияне должны научить северокорейцев руководить БпЛА.

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Напомним, Ким Чен Ин — диктатор КНДР заявил об «оправданном» участии КНДР в войне против Украины. Он утверждал, что действия их военных на территории России соответствуют положениям Устава ООН и договору о стратегическом партнерстве с РФ.