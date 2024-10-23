КНДР не потянет: полковник ВВС Украины ответил, усилят ли армию РФ северокорейские летчики

Более того, корейцев придется обучать русскому языку, на что уйдет минимум год.

Северная Корея отправила в РФ пилотов для тренировок на российских боевых самолетах. Однако, вряд ли они значительно усилят армию России,

Такое мнение высказал полковник ВВС Украины, летчик-испытатель 1-го класса Александр Лиходид в эфире "КИЕВ 24".

"Если Россия и подготовит 10-20 северокорейских летчиков – это не усиление", – сказал полковник ВВС Украины.

Он добавил, что возникает и языковой вопрос, ведь корейцев придется учить русскому, на что уйдет минимум год.

"Корейцев обучать русскому языку – это год-два. И еще вопрос: смогут ли они это сделать? Россияне могут их научить (овладеть самолетами – ред.), ничего сложного там нет. Тем более, если они летали на МиГ-29, переучить на СУ-35... Это дорого, технологически очень сложно. Не потянет Корея.. Поэтому, по моему мнению, с этого толка не будет", — отметил специалист.

Напомним, лектор Унивеситета Коре из Сеула, специалист по изучению КНДР Федор Тертицкий ранее отмечал, что северокорейские военные сейчас присутствуют в России. Об этом можно говорить с 90% уверенностью.

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