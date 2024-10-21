КНДР отправила на войну в Украину элитное подразделение "боевых рабов"

В частности, воевать за РФ было отправлено спецподразделение, которое считается одним из самых жестоких в мире.

Разведка Южной Кореи сообщила подробности о том, каких военных Северная Корея отправила на войну против Украины и как их переправляли в Россию.

Об этом сообщает BILD.

В сентябре в Россию было отправлено 1500 северокорейских военных. Спутники зафиксировали четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых солдаты из КНДР приплыли из портов Чхонджин и Хамхин во Владивосток.

После этого было зафиксировано увеличение количества перелетов российских военно-транспортных самолетов Ан-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Они тоже могли перевозить северокорейских бойцов.

Не менее 400 прибывших северокорейских военных тренируются в казармах под Хабаровском. По данным южнокорейской разведки солдатам выдали поддельные документы, российские паспорта. Военных выдают за бурят и якутов.

Автор статьи Петер Тиде обратил внимание, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 5 октября посетил спецподразделение Корейской народной армии в Западном округе. Это подразделение считается одним из самых жестоких в мире. Упомянутые гвардейцы ранее охраняли отца северокорейского диктатора Ким Чен Ира. В тот период на видео было снято, как они кулаками, руками и молотами разбивали бетонные плиты, поставленные на тела товарищей.

Обозреватель BILD назвал этих бойцов "боевыми рабами", потому что они выросли в информационном вакууме без внешнего влияния. Военных обрабатывали идеологией, готовя к уничтожению "дьяволов НАТО" и врагов "любимого лидера". Скорее всего, именно они были отправлены воевать против Украины.

Военные из Северной Кореи/Скриншот с видео

К слову, источники издания LIGA.net в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Северная Корея передала России 11 тыс. пехотинцев.

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