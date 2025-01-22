Северокорейские солдаты несут серьезные потери на Курщине. Да, КНДР вскоре отправит на войну с Украиной новую группу военных.

Об этом пишет NYT со ссылкой на Пентагон.

"По словам одного из чиновников министерства обороны США, подкрепление ожидается "в течение следующих двух месяцев", – говорится в материале.

В то же время Кремль отрицает отправку северокорейских солдат на поле боя и пытается скрыть их причастность.

Ранее бойцы ССО показали сражение с врагом на Курщине, которое длилось более 8 часов. В результате филигранной работы уничтожены 21 и ранены 40 северокорейских военных.

Читайте также: