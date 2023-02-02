КНДР отправляет на оккупированный Донбасс своих военных якобы для отстраивания – Daily NK

По словам источника издания, задачи северокорейских военных неизвестны, но они, скорее всего, не будут участвовать в боевых действиях.

Власти КНДР недавно приказали северокорейским торговым компаниям в России отобрать персонал для отправки на оккупированные территории Украины якобы для отстраивания.

Об этом пишет издание Daily NK.

В частности, речь идет об аффилированной с министерством обороны компании Cholhyon Construction и Kumrung Construction, которая связана с Генеральным бюро №7 министерства социального обеспечения КНДР.

Все торговые компании, получившие заказы, связаны с северокорейской армией или органами госбезопасности. Поэтому журналисты предполагают, что Северная Корея, похоже, намерена отправить солдат или полицейских, а не гражданских лиц, на оккупированные Россией территории Украины.

По словам источника издания, задачи военных неизвестны, но они, скорее всего, не будут выполнять боевые задачи. Скорее всего, военные примут участие в восстановлении региона, добавил собеседник. Возможно, режим КНДР решил это сделать, потому что солдат легче контролировать, чем гражданских.

Сообщается, что базовое соглашение между КНДР и Россией включает в себя положение о том, что северокорейцы не должны участвовать в боевых действиях, поскольку участие отобранного персонала в конфликте может произвести впечатление, что Пхеньян отправил наемников.

Личный состав, отобранный для отправки в Украину, — молодые люди от 19 до 27 лет; большинство из них женаты, но оставили свои семьи в Северной Корее. Этот фактор позволяет тоталитарному режиму шантажировать этих "рабочих", если они вдруг захотят сбежать.

Подбор персонала должен был завершиться к концу января. КНДР, вероятно, отправит своих "работников" в Украину в середине февраля или в марте.

По словам собеседника издания, первая партия может составить около 300-500 человек.

Способ заработать валюту

Шаг Северной Кореи относительно набора персонала для отправки в Украину со своих граждан, уже находящихся в России, даст стране новый способ зарабатывать иностранную валюту. По информации СМИ, все работающие в РФ северокорейские рабочие не получат зарплату "на руки", или лишь незначительные суммы. Большинство из заработанных ими средств якобы поступают на счета госказны КНДР.

Напомним, что готовность послать работников в Донецк и Луганск якобы для помощи в восстановлении территорий Пхеньян выразил еще в июле 2022-го.

Как КНДР помогает России

Ранее сестра диктатора Ким Чен Инна открыто поддержала Москву и заявила, что "КНДР стоит на одном поле боя с РФ".

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил полную поддержку захватнической войне Путина против Украины.

По информации Reuters, ЧВК "Вагнер" получила партию оружия из Северной Кореи для войны против Украины. О том, что Северная Корея тайно отправляет в Россию значительное количество артиллерийских снарядов, в Белом доме сообщили еще в начале ноября.

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