КНДР передает личный состав в российское войско — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав военных сил.

В вечернем обращении 13 октября президент призвал партнеров усилить поддержку Украины.

“Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта", — сказал Зеленский.

По его словам, очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии — фронт нуждается в большей поддержке.

“Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил — это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны”, – рассказал президент.

Он добавил, что Украина готовится к новым переговорам, которые состоятся на этой неделе и поблагодарил боевые бригады Вооруженных Сил Украины, которые за эту неделю лучше всего проявили себя.

Напомним, россияне казнили украинских военных в Курщине: все детали нового преступления оккупантов.

Россия наращивает союзничество с КНДР - Зеленский о решительном ответе Украины

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