КНДР передала РФ снаряды гаубиц: Forbes назвал города, находящиеся в опасности

Россияне от Пхеньяна получили гаубицы M1991. Они стреляют 240-миллиметровыми ракетами весом 85 кг на расстояние до 60 км.

Об этом пишет издание Forbes.

Из-за того, что до Харькова от РФ всего 40 км, город может оказаться в зоне действия этого оружия.

"Кремль вытащил многие старые пусковые установки из долгосрочного хранения, однако не смог восстановить их в достаточном количестве, чтобы нанести значительные потери на поле боя и оснастить новые подразделения. Запасы ракет также заканчиваются", — пишут журналисты.

Напомним:

14 ноября аналитики портала Defense Express сообщили, что в России заметили северокорейскую дальнобойную 170-мм гаубицу M1989 Koksan, которую перевозили по железной дороге.

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности ООН 27 ноября сообщил, что власти Северной Кореи намерены передать России новую партию баллистических ракет. Американский дипломат отметил, что Пхеньян ранее незаконно передал РФ более 18 тысяч контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами, а также более 100 баллистических ракет.

Он также отметил, что у американской стороны есть информация о том, что в боевых действиях против Украины будет задействовано значительное количество северокорейских самоходных артиллерийских установок калибра 170 мм, а также 240-мм реактивных систем залпового огня производства КНДР.

КНДР уже передала России более сотни артсистем разных типов и 100 единиц баллистических ракет, сообщили в ГУР МО. Также по состоянию на ноябрь РФ получила от КНДР более пяти миллионов боеприпасов.

Северная Корея владеет обширным арсеналом артиллерийских систем, большинство из которых являются копиями советских образцов. По данным разведывательного управления обороны США, северокорейская артиллерия известна своей надежностью и простотой в обслуживании, что обеспечивает ее эффективное использование даже в сложных условиях.