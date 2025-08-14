КНДР планирует отправить в Россию новые войска: Буданов предостерег мир

Войска КНДР / © Associated Press

КНДР планирует отправить в РФ дополнительные ресурсы. Речь идет о около 6000 военнослужащих и от 50 до 100 единиц техники.

Об этом сказал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в разговоре с изданием The Japan Times.

Детали сотрудничества РФ и КНДР

По его словам, Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

«Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги», — отметил глава украинской разведки.

Глава ГУР МО в очередной раз подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только Украине. Это большая геополитическая проблема. Дело в том, что Северная Корея получает уникальный боевой опыт.

«В настоящее время в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широкой линии фронта с использованием почти всех имеющихся средств — Украина, Россия и Северная Корея», — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он акцентирует, что в ближайшее время КНДР планирует перебросить в Россию дополнительные войска. Это около 6000 солдат, а также от 50 до 100 единиц северокорейской техники. В частности, известно о намерениях по поставке боевых танков M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеров БТР-80 якобы для проведения инженерных работ.

«Некоторые из них действительно могут быть вовлечены в разминирование и строительство укреплений, но все ли они будут этим заниматься?» – заметил Кирилл Буданов.

Ранее в ГУР прокомментировали ужесточение сотрудничества между КНДР и РФ. Так, заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий отметил, что в настоящее время в Курской и Белгородской областях уже находится около 11 тысяч северокорейских солдат.

Ожидается, что вскоре Северная Корея перебросит туда очередную партию – еще 6 тысяч военнослужащих . По предварительной информации, они будут выполнять вспомогательные функции. К примеру, разминирование, инженерные работы и восстановление инфраструктуры.

«Мы ожидаем прибытия первой партии, около 1200 военнослужащих вооруженных сил Северной Кореи, именно в Курскую область», — добавил он.