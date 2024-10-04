КНДР поставляет России половину снарядов для войны против Украины — The Times

Снаряды КНДР низкого качества, но Россия получает их очень много.

Северная Корея поставляет России половину артиллерийских снарядов из числа тех, которые используют русские захватчики для войны против Украины.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки.

Источники издания сообщили, что Россия попала в зависимость от поставок оружия от КНДР после того, как кремлевский диктатор Путин лично приехал в Пхеньян.

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Западные разведки указывают, что северокорейские снаряды низкого качества, но их огромное количество позволяет России добиваться успехов на поле боя.

Вместе с тем, как рассказал собеседник издания, Россия несет существенные потери на войне против Украины, в том числе 1200 военных в сутки, из них 480 – только в боях за город Покровск.

Источники издания сообщили, что. У РФ нет сил одновременно захватить Покровск и оттеснить силы ВСУ из Курской области. Для этого необходимо проводить новую массовую мобилизацию, но власти РФ на это не хотят идти.

"Мы не видим никаких признаков того, что Путин отступает от своей главной цели – покорение суверенитета Украины. Я не вижу никакой перспективы для переговоров в ближайшем будущем", – добавил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пригрозил США и Южной Корее ядерным оружием в случае нападения.

Кроме того, мы ранее информировали, что США ввели новые санкции против России и Северной Кореи.

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