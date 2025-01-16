КНДР потеряла треть своих войск на Курщине, но у них "безупречная подготовка" — Forbes

Потери среди северокорейских бойцов не означают, что они не являются "серьезными воинами".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, треть северокорейских военных в Курской области была убита или ранена. Это заявление подтвердил руководитель разведывательного центра сил обороны Эстонии полковник Антс Кивиселг.

Об этом сообщает Forbes.

Потери среди бойцов КНДР не означают, что северные корейцы не являются "серьезными воинами", отметил украинский военный и кинорежиссер Владимир Демченко. Он объяснил, что у северных корейцев "безупречная стрелковая подготовка".

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В октябре 2024 года Северная Корея развернула свой 11-й армейский корпус под Курском. А вместе с ним – противотанковые машины, гаубицы, ракетные установки и средства противовоздушной обороны. К примерно 48 тыс. российским военным, воюющим на Курщине, присоединились 12 тыс. северокорейских военнослужащих.

Военные из КНДР начали свои первые штурмы в декабре, идя пешком через заснеженные поля, чтобы атаковать украинские линии. Несмотря на ужасные потери из-за украинских мин, артиллерии и беспилотников, северные корейцы продолжали наступать – и вытеснили украинских бойцов, которые имели численное преимущество, по крайней мере из одного прифронтового села.

Атака сперва силами пехоты, преимущественно без поддержки бронетехники, не является исключительно явлением Северной Кореи. Украинские беспилотники повсюду постоянно, поэтому российские и северокорейские машины практически не могут этому противостоять. По словам одного российского блогера, танки "просто не доходят до рубежа для атаки". Их атакуют дроны за мили.

Пехота несет основную тяжесть битвы. Более 200 северных корейцев были убиты или ранены во время первого штурма на Курщине. К середине января 3800 из 12 тыс. военнослужащих 11-го армейского корпуса Северной Кореи были убиты, ранены или, что менее вероятно, попали в плен.

По словам Зеленского, маленькая горстка северных корейцев, взятая в плен украинцами, свидетельствует о безжалостности объединенной российско-северокорейской армии.

"Российские силы и другие военнослужащие из Северной Кореи обычно казнят своих раненых, чтобы стереть любые доказательства участия Северной Кореи в войне против Украины", – сказал президент.

Раненые бойцы КНДР иногда убивают себя, лишая своих товарищей ужасающей ответственности.

"Это абсолютно закаленные типы, которые в случае ранения действуют по единой схеме: вытащить шпильку, приставить к голове гранату и спокойной ночи", — написал Демченко.

Невероятно, но потери Северной Кореи могли бы быть выше, если бы не их отличная подготовка к стрельбе. В отличие от плохо обученных российских новобранцев, типичный северокорейский пехотинец потратил годы на подготовку к бою.

"Об этом свидетельствует статистика по уничтоженным ими малым беспилотникам", — отметил Демченко.

Украинские малые взрывоопасные дроны все еще уничтожают много северных корейцев. Но они бы ликвидировали еще больше, если бы эти бойцы не сбивали много беспилотников.

"Источенный на треть северокорейский 11-й армейский корпус может нуждаться в подкреплении – и уже вскоре. Непонятно, обязался ли Пхеньян развернуть дополнительные войска. Но северокорейский режим, несомненно, стимулирует продолжать посылать людей. Сообщается, что Москва торгует ключевыми военными технологиями в обмен на дополнительную рабочую силу", – резюмируется в статье.

К слову, ранее сержант медицинской роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Бондарь рассказал, что действующие на Курском направлении бойцы из КНДР имеют высокий уровень подготовки: физическую выносливость, большую моральную стойкость и отличные боевые навыки.

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