Книга палачей: Зеленский заявил о создании в Украине специального механизма правосудия для расследования зверских убийств

Механизм правосудия должен заработать немедленно, отметил Зеленский.

В Украине будет создан специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого зверского преступления оккупантов.

Об этом во время вечернего видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства пояснил, что суть механизма – это совместная работа национальных и международных специалистов, следователей, прокуроров и судей. Он позволит привлечь к ответственности всех, кто участвовал в этой страшной войне.

Зеленский подчеркнул, что Министерство иностранных дел, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, Служба безопасности, разведка и другие структуры согласно своей компетенции должны направить все усилия на то, чтобы механизм заработал немедленно.

После этого, как сообщил украинский президент, каждый российский оккупант, совершавший жестокие убийства в отношении украинцев, будет внесен в специальную Книгу палачей и наказан.

"Призываю всех наших граждан и друзей Украины в мире, которые могут приобщиться к этой работе и помочь установлению справедливости, сделать это. Мир уже видел много военных преступлений. В разные времена. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан", — сказал Зеленский.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, когда наконец-то украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — кафиры устроили геноцид на территории Украины. Оккупанты грабили дома людей и устраивали там беспорядок, жгли дома и автомобиль

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