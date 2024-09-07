Коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам – Жорин

По словам Жорина, пока Запад сомневается, месяцами обдумывая возможность бить их оружием по вражеской территории, в коалиции террористов все гораздо быстрее происходит.
Доставка иранских баллистических ракет России должна мотивировать наших партнеров к действиям. Потому что уровень сплоченности и поддержки этой корпорации зла на совершенно ином уровне.
Об этом заявил экскомандир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.
По словам Жорина, пока Запад сомневается, месяцами обдумывая сначала вообще возможность бить их оружием по вражеской территории, а потом еще и каждый метр – там все гораздо быстрее происходит.
"Изготовили, передали, изготовляют следующую партию. Без каких-либо ограничений и условий. Потому что коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам. А Запад, по ходу, готовится все про***ть", – написал военный, не сдерживая эмоций.
Напомним, власти Ирана уже отправили в Россию баллистические ракеты малой дальности.
Ранее сообщалось, что переданные России иранские ракеты Dezful смогут достать в любую точку Украины и несут в себе еще большую опасность, чем российские "Искандеры".
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