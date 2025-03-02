Коалиция желающих защитить соглашение – премьер Британии сделал важное заявление о миротворцах

Премьер подтверждает планы собрать "коалицию желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения, где Великобритания собирается взять на себя ведущую роль.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон отправит миротворцев в Украину, чтобы обеспечить гарантирование мирного соглашения с РФ.

Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам саммита в Лондоне.

Стармер заверил, что Лондон продолжит оказывать военную помощь Киеву и увеличить экономическое давление на Россию, чтобы усилить Украину сейчас.

В случае заключения мирного соглашения, он обещает продолжить укреплять обороноспособность Украины, чтобы сдержать любое будущее вторжение.

Премьер подтверждает планы собрать "коалицию желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения, где Великобритания собирается взять на себя ведущую роль.

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"Мы отправим контингент в Украину, чтобы защитить выполнение этого соглашения. Мы пойдем дальше, чтобы создать коалицию желающих защитить соглашение в Украине и гарантировать мир. Не каждая страна будет чувствовать себя способной внести свой вклад, но это не может означать, что мы будем сидеть сложа руки. Зато готовые будут активизировать планирование сейчас с настоящей срочностью, Великобритания готова поддержать это "сапогами на земле" и "самолетами в воздухе" (речь идет о сухопутных войсках и авиации – Ред.) вместе с другими. Европа должна проделать тяжелую работу", – говорит Стармер.

Ранее Кир Стармер заявил, что Европа переживает момент, который встречается раз в поколение.

Также он сообщил, что Лондон, Киев и Париж договорились совместно разработать план по прекращению войны.

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