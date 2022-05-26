"Кое-где враг имеет преимущество": Зеленский рассказал о сложной ситуации на востоке

На востоке Украины проходят жестокие бои. ВСУ отбивают постоянные наступления российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что иногда враг преобладает количеством техники и военной силы.

Об этом главнокомандующий сказал в своем вечернем видеообращении.

"Вооруженные Силы Украины, наша разведка и все, кто защищает государство, противостоят жесточайшему наступлению российских войск на востоке. Кое-где враг сильно преобладает – техникой, количеством солдат", — сообщил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что власти РФ разрешили брать на контрактную службу людей старшего возраста. Это значит, что в Украину поедет воевать еще определенное количество российских военных. Следовательно, нужно будет время, чтобы выгнать врага с украинской земли.

"Российские власти приняли показательное решение — они разрешили брать на контрактную службу людей старшего возраста. То есть молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется. Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание", — добавил Зеленский.

Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский заявил – те, кто советует Украине что-то отдать России, эти "великие геополитики" всегда не хотят видеть обычных людей, живущих на этих территориях.

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