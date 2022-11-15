Кое-кто сам обратился к военным: в Украине задерживают заключенных, которых россияне выпустили из СИЗО в Херсоне

В Украине уже задержали 166 заключенных, находившихся в СИЗО оккупированного Херсона. Их оккупанты выпустили во время отступления из украинского города.

Об этом в эфире телемарафона 15 ноября сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его данным, россияне выпустили из СИЗО в Херсоне 457 осужденных. Среди них 15 человек, которых приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Их ориентировку полиция передала на блокпосты, а потому заключенных задерживают.

Клименко подчеркнул, что часть заключенных сама обращается к военным с просьбой вернуть их в СИЗО. Уже удалось задержать 166 человек, которые осуждены по разным статьям, их отправляют в СИЗО в Николаеве и Одессе.

Россияне во время отступления выпустили из СИЗО осужденных: что известно

Российские оккупанты в марте захватили Херсон. В местной колонии они организовали базу своей росгвардии. Вечером, 11 ноября, в СИЗО Херсона вспыхнул пожар.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщает, что в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе. Их россияне выпустили на свободу.

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