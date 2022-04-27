Когда администрации могут предоставлять данные по разрушениям, а СМИ — публиковать фото и видео военных объектов: алгоритм от Минобороны и Минкультуры

Когда администрации могут предоставлять данные по разрушениям, а СМИ — публиковать фото и видео военных объектов: алгоритм от Минобороны и Минкультуры

Представители средств массовой информации могут публиковать фото и видео военных объектов не ранее чем через 12 часов после завершения боевых действий. Об этом сообщили в совместном заявлении Министерства обороны Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины и представители СМИ.

В совместном заявлении Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства обороны Украины и представителей СМИ даны пояснения времени публикаций фото и видео военных объектов.

Так, в заявлении говорится, что представители средств массовой информации могут публиковать фото и видео военных объектов не ранее, чем через 12 часов после завершения боевых действий. А военным администрациям рекомендовано предоставлять больше информации СМИ о разрушениях, вызванных действиями врага, не позднее 1 дня после происшествия.

"Украинское государство высоко ценит самоотверженную работу журналистов, профессионализм и бесстрашие в освещении российской агрессии против Украины. Шесть тысяч аккредитованных журналистов с момента широкомасштабного вторжения российских оккупантов", — сообщили министерства в своем заявлении.

Также речь идет о создании комфортных условий для осуществления профессиональной деятельности журналистов.

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Да, в Киеве и Львове работают медиа-хабы. На базе УНИА "Укринформ" проходят регулярные брифинги представителей Минобороны, Вооруженных Сил Украины, МВД, ГСЧС, оперативно предоставляется официальная информация, в первую очередь Генеральным штабом ВСУ, а также через пресс-офицеров Вооруженных Сил Украины, мобильные прессгруппы, работающие в зоне боевых действий.

Введен механизм обеспечения равных возможностей для всех средств массовой информации освещать российскую агрессию против Украины и подвиги наших Героев, защищающих Украину от захватчиков.

"При этом важно помнить, что идет война и ради Победы следует соблюдать баланс между доступом прессы к событиям и безопасностью государства. Поэтому обращаемся ко всем представителям четвертой власти с призывом неукоснительно соблюдать приказ Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного от 3 марта 2022 года" №73, которым установлен порядок допуска представителей средств массовой информации на военные объекты в районе ведения боевых действий на период военного положения", — добавляют министерства.

В частности, документ определен алгоритм действий командующих видов (сил), командиров воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины при работе с представителями гражданских средств массовой информации.

Также определен порядок аккредитации журналистов национальных и иностранных медиа, правила работы представителя средства массовой информации в районе ведения боевых действий.

В районе ведения боевых действий на военные объекты могут быть допущены только аккредитованные представители СМИ с разрешения командира подразделения.

Указанным приказом также утверждены правила работы представителя средства массовой информации в районе ведения боевых действий, с которыми лично ознакомляются представители СМИ при выдаче им пресскарты.

В случае нарушения этих Правил будет отменена аккредитация соответствующих представителей СМИ. Мы призываем журналистов избегать разглашения информации, что может привести к осведомленности противника о действиях сил обороны и негативно повлиять на ход выполнения задач по назначению.

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Военным администрациям рекомендовано предоставлять больше информации СМИ о разрушениях, вызванных действиями врага, не позднее 1 дня после происшествия.

Представители власти и журналистского сообщества "Медиарух" пришли к согласию, что для соблюдения всех необходимых условий безопасности журналисты могут собирать информацию на местах сразу после обстрелов. При этом разрешается обнародование сделанных фото и видео представителями СМИ и журналистами по поводу событий на месте ведения боевых действий после завершения 12 часов для военных объектов, через 3 часа — для гражданских объектов.

"С целью внедрения системного диалога и содействия осуществлению профессиональной деятельности журналистов во время военного состояния Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с Министерством обороны Украины будут систематически проводить встречи с представителями СМИ”, — заявили в ведомствах.

Напомним, что работающие на РФ корректировщики огня прибегли к новой хитрой схеме : они предлагают жителям обстрелянных российскими захватчиками районов бесплатную замену окон, чтобы получить информацию о повреждениях.

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