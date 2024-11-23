Когда армия РФ сможет совершить мощный прорыв на фронте: Залужный шокировал прогнозом

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании и Валерий Залужный заявил о том, что армия РФ может совершить мощный прорыв на фронте после 2027-го. Тогда захватчикам удастся накопить достаточное количество ресурсов и технологических материалов.

Об этом генерал сказал во время выступления на церемонии награждения "УП-100".

Залужный считает, что российские военные, вероятно, будут использовать тактику "измора" и откажутся от агрессивного преодоления территорий противника.

"Война толкает колесо научно-технического прогресса и оно раскручивается. Благодаря появлению на поле боя роботов ни россияне, ни мы не смогли двигаться дальше. Появился какой-то ступор и эта тенденция сохраняется и сейчас", — высказался Залужный.

Бывший главком объяснил, что россияне сейчас не могут за неделю продвигаться на 150-200 км. По его словам, это свидетельство своеобразного "ступора" и нехватки ресурсов. Мощный прорыв со стороны войск РФ станет возможным ближе к 2027 году, когда завершится техническо-эволюционный процесс, а начнется процесс накопления технологических материалов. Тогда, считает он, возможность будет активно восстанавливаться.

Залужный говорит, что к тому времени войска России откажутся от агрессивного преодоления территорий противника и будут использовать тактику "измора". Подобное происходит на фронте сейчас.

"Мы не видим глубокого прорыва противника, а видим постепенное выдавливание нас с позиций, которые, конечно, даются им очень большими потерями... И это связано с тем, что россияне реализуют именно эту стратегию замора... На сегодняшний день россияне не готовы к тому, чтобы расширять свой фронт… Поэтому ведение таких комбинированных действий, направленных на замора, приводит к результатам, в том числе и на поле боя", — подчеркнул Залужный.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, по которой Украина может проиграть войну. В частности, на это может повлиять уменьшение помощи США.

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