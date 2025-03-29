Российские военные / © Associated Press

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Без помощи Китая Россия не смогла бы продолжить боевые действия, поскольку ее ресурсы бы быстро иссякли. Китай, в частности, является важным поставщиком энергоносителей для России, что позволяет сохранять стабильность экономики и поддерживать боевые операции.

Такое мнение высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в эфире Эспрессо .

По словам дипломата, Россия не смогла бы вести боевые действия без помощи Китаю, поставляющего энергоносители и товары двойного назначения.

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«Фактически Китай был и остается союзником России . Пекин продолжает помогать России в этой войне. Если бы Китай прекратил покупать российские энергоносители и помогать Москве товарами двойного назначения, война давно бы завершилась. Поскольку РФ исчерпала бы свои ресурсы. Впрочем, у Путина есть такие замечательные друзья, как Си Цзиньпинь. Также Нарендра Моди, возглавляющий самую большую демократию в мире», — рассказал он.

Дипломат отметил, что Индия продолжает покупать российскую нефть и оружие, глядя на войну как на конфликт между Западом и Россией, считая, что сможет оставаться нейтральным.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший посол США в Украине Джон Гербст считает, что если Дональд Трамп позволит Путину оккупировать Украину, это может привести к нападению Китая на Тайвань.