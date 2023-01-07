Когда бойцы ВСУ начнут осваивать комплекс Patriot: в Пентагоне ответили

С конкретным местом проведения учений западные партнеры пока не определились.

Украинские военные уже в январе 2023 года начнут тренироваться применить на поле боя ракетные системы Patriot.

Информацию об обучении украинских бойцов сообщает CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

По словам замглавы Минобороны США Лоры Купер, нашим военным придется потратить на освоение работы с "Патриотами" несколько месяцев.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов места проведения таких учений. Это могут быть как Соединенные Штаты, так и другие страны-союзники. Кроме того, существует вероятность объединения разных площадок – для лучшего результата.

"Я считаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевании территории", — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, 6 января в США объявили о рекордном пакете военной помощи для Украины почти на 3 млрд долл. В частности, сначала отмечалось, что ВСУ получат "убийцу танков" БМП Bradley.

Новое оружие для ВСУ: Украина получит системы ПВО Patriot и бронированные машины